Ex ministra Gladys Requena ahora es viceministra para la Suprema Felicidad La ex ministra de la Mujer, Gladys Requena, ha sido designada como la nueva viceministra para la Suprema Felicidad Social del Pueblo en sustitución de Carolina Cestari, quien en la reciente restructuración del gabinete fue trasladada a la jefatura del Gobierno del Distrito Capital. AVN “Haré todos los esfuerzos para asumir este rol con prioridad al tema social como el gran desafío de la Revolución Bolivariana!”, expresó Requena durante una entrevista transmitida por Radio Miraflores. Requena ejerció entre 2015 y 2016 el cargo de ministra para la mujer e Igualdad de Género, fue diputada a la Asamblea Nacional (AN) y es miembro de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

