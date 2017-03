Exgobernador Arnaldo Arocha fija posiión ante validación de Copei Exgobernador del estado Miranda, Arnaldo Arocha , fijó posición ante la próxima fecha de validación del partido Copei. A su juicio la tolda verde no debe revalidarse en las actuales condiciones de la política venezolana. “El ventajismo y la falta de confianza en el proceso, son factores determinantes para no hacerlo”, aseguró Arocha. Del mismo modo, expresó que la situación interna de la organización, donde grupos y fracciones buscan el dominio y control de la misma, sin ni siquiera haber superado la liberación del TSJ, son hechos que deben analizarse. “Pienso que la unidad interna es fundamental si queremos participar en la dirección de un proceso unitario de la oposición, para enfrentar democráticamente al gobierno”. El socialcristiano no cree “que la revalidación en las actuales condiciones sea lo mejor; me parece que buscar un equipo neutral,compuesto por gente ganada a trabajar por un partido unido, es lo correcto”, agregó.

