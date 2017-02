Expresidente Sebastián Piñera (@SebastianPinera) califica de “ilegal” detención de Leopoldo López El expresidente de Chile Sebastián Piñera calificó hoy de “abusiva, arbitraria e ilegal” la detención del opositor venezolano Leopoldo López, quien cumple tres años en prisión y está condenado a casi 14 años. “Los q creemos en la libertad, la democracia y los DDHH debemos levantar fuerte y clara nuestra voz para defender esos valores en Venezuela”, señaló en un Twitter el exmandatario conservador. López cumplió este sábado tres años en la cárcel tras haber sido condenado por promover la violencia durante una marcha antigubernamental, el 12 de febrero de 2014, que se saldó con 43 muertos y más de 800 heridos y lesionados. No es primera vez que Sebastián Piñera expresa su apoyo al opositor venezolano. En enero de 2015 intentó visitarlo en la prisión de Ramo Verde, hasta donde llegó acompañado del expresidente colombiano Andrés Pastrana; sin embargo, se le impidió el acceso pues la justicia determinó que el opositor no tenía derecho a recibir visitas. Ese mismo año recibió en Chile a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López y quien lidera una campaña internacional para exigir su libertad. En octubre del año pasado, Piñera también criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro y manifestó: “El Gobierno venezolano se transformó en dictadura”. EFE

