Extorsionadores fueron capturados con las manos en la masa en Cojedes Este fin de semana funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la División de Investigaciones sobre Robo y Hurto de Vehículos del estado Cojedes, lograron desmantelar una banda dedicada al robo de vehículos que operaba en la zona sur de San Carlos. Según información extraoficial, José Luis Salas Zambrano, de 36 años de edad y Miguel Alberto Sequera Rivero, de 31 años de edad, fueron los detenidos este sábado durante el procedimiento realizado. Se pudo conocer que la víctima de la extorción, se encontraba taxeando en el centro de San Carlos en pasado jueves 12 de enero, al momento que dos sujetos le pidieron una carrera, pero al ingresar al carro, lo despojaron del mismo bajo amenaza de muerte, llevándose también su celular. Horas más tardes, los antisociales se comunicaron con la víctima y le pidieron un millón de bolívares para devolverle el auto y que de no poseerlos, le daban facilidad de pago, podía cancelar en dos partes. Ante esta situación el taxista fue hasta la sede de la División de Investigaciones sobre Robo y Hurto de Vehículos del estado Cojedes, formuló su denuncia y los efectivos organizaron una entrega controlada de dinero como lo habían solicitado los maleantes. Se realizó en la avenida principal de La Herrereña, en San Carlos, donde el dueño del carro debía dejar la plata solicitada detrás de un árbol y cuando uno de los extorsionadores fue a recoger el dinero, fue capturado, mientras que su compinche fue atrapado cerca del lugar mientras lo esperaba con el botín. Según la información, el vehículo fue recuperado en estado de abandono en una zona boscosa del sector Conaima. Pero además, les incautaron teléfonos celulares y un Toyota Corolla de color negro tipo Sedan de placa 4AK036730, para ser puestos a la orden del Ministerio Público.

