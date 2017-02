Falcón pide al CNE abordar legalización de partidos y cronograma electoral El gobernador del estado Lara, Henri Falcón en entrevista por el programa Primera Página, transmitido por Globovisión pidió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral la validación de los partidos. “Me atrevería a pedirle a la señora presidenta del CNE para abordar no solo el tema de la validación de los partidos sino la urgente presentación del cronograma electoral como se nos prometió hace meses para las elecciones regionales y las municipales”, expresó. Según Falcón, postergar el mandato de un gobernador es inconstitucional al igual que no permitir la publicación del cronograma electoral, por lo que expresó que es contrario a la Ley y se debe abordar en el respeto institucional de un gobernador frente al CNE. Asimismo expresó que estaría de acuerdo con los candidatos que escoja la MUD a través de primarias.

