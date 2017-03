Falta De Recursos Ha Provocado Que No Se Culminen Apartamentos De La Manga ALEXANDER OLVERA San Carlos.- El Ministerio de Hábitat y Vivienda (Minhvi) en Cojedes, reconoció que no se ha terminado la construcción de los edificios de La Manga de Coleo de Tinaco, situación denunciada en días pasados por la concejal Zaida Bruguera, quien aseguró que estos apartamentos sirven de refugio al hampa. Jenifer Sequera, coordinadora de control, gestión y seguimiento de obras del Minhvi en Cojedes, admitió que ciertamente los edificios están sin culminar. Explicó que la falta de recursos ha provocado que se paralizara la construcción de la obra, porque el dinero enviado es para las viviendas avanzadas y no para la culminación de las torres. Sequera afirmó que en reiteradas oportunidades han solicitado los recursos a Caracas, para culminar la obra y no han sido enviados. Aseguró que solo les asignan 12 por ciento para la construcción de esos apartamentos, pero es muy poco en comparación con el trabajo a realizar. Indicó que la guerra económica que libra el país junto a los ajustes inflacionarios inciden para la culminación de los edificios. Yesica Rodríguez, encargada de la parte técnica de las obras del Minhvi, dijo que los vecinos hicieron acometidas improvisadas y esa es la razón por la que se ven esos cables por fuera de los apartamentos. Mencionó que tienen en proceso una contratación para terminar los edificios que están habitados y se debe concretar esta semana. Reveló que tienen en resguardo la bomba sumergible, el transformador y todo lo necesario para que funcionen las aguas blancas y servidas del urbanismo. Expresó que también deben terminar con el acabado de los apartamentos habitados. Sostuvo que los vecinos debieron mudarse, aun sin culminar la obra, para prevenir las invasiones que son frecuentes en el lugar. Aclaró que trabajan en lo que han denominado Plan Remate I, II y III para culminar los apartamentos habitados y un remate especial para comenzar con las torres que se encuentran inconclusas y culminar el conjunto residencial.

