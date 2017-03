Familiares de presos políticos entregan a la AN documento para activar la Carta Democrática a Venezuela Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López y activista por los derechos humanos de los presos políticos, entregó este martes a la directiva de la Asamblea Nacional (AN) un documento firmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que solicitan la activación de la Carta Democrática. LaPatilla.com Tintori explicó que la misiva fue entregada a la misión de la OEA en el país en días pasados, quienes la firmaron y solicitaron que la misma fuera entregada al Parlamento venezolano. “Con este documento, le solicitamos con urgencia al Secretario General de la OEA la aplicación de Carta Democrática a Venezuela. Alzamos nuestras voces, no sólo por los 117 presos políticos, también por los exiliados y los perseguidos”, dijo. Por su parte, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al recibir el documento expresó que “tenemos un plan de trabajo a nivel internacional para exigir la liberación de los venezolanos que luchan por el país”. Reiteró “la región latinoamericana ha cambiado, y esperamos que todos los gobiernos se unan para exigir el cambio democrático”.



You must log in to post a comment.