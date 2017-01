Familias de tripulantes de helicóptero desaparecido alegan estar excluidos en las investigaciones Dos días después de los ejercicios militares Zamora 200 que exhibió el Gobierno nacional el sábado, los parientes de quienes viajaban en el helicóptero MI17V5 siguen sin saber sobre el paradero de la aeronave y de sus tripulantes, reseñó el Correo del Caroní. Jesús Marcano, padre de uno de los desaparecidos, declaró que el viernes fueron llevados al estado Amazonas los parientes del piloto, del copiloto, del ingeniero de vuelo y del mecánico. “Fueron recibidos y los condujeron a la sala de operaciones donde les ofrecieron una explicación del trabajo que hace la FANB para dar con la tripulación. El resto de los familiares esperábamos podernos reunir con ellos para conocerlos en persona y cambiar impresiones, cosa que no pasó”, comentó Marcano. Ingrese aquí para leer la nota completa.

