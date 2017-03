Fapuv: Paro de trabajadores universitarios se cumplió en 95% #17Mar La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), Lourdes Ramírez de Viloria, aseguró este viernes que el paro de trabajadores convocado para hoy se cumplió -a nivel nacional- en 95 %. “A pesar de que la decisión de paro nacional fue ratificada en junta directiva de Fapuv, el balance que tenemos es que las universidades e instituciones universitarias adscritas al comando nacional de trabajadores, este paro se está cumpliendo en 95 %”, dijo. Indicó que el lunes comienzan las asambleas para informar sobre la situación que aqueja al sector universitario en su totalidad: profesores, empleados administrativos y personal obrero. “El miércoles será la toma de la Vicepresidencia de la República para elevar -a ese nivel- la falta de respuestas tanto del Ministerio de Trabajo como del ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología” Adelantó que “si no hay respuesta en vicepresidencia, acudiremos hasta el Palacio de Miraflores para que el presidente Nicolás Maduro le dé respuestas a los trabajadores universitarios”. Aclaró que en caso de no recibir respuesta en ninguna de las instancias del Poder Ejecutivo “entonces decretaremos la ‘Hora Cero’ y convocaremos a una huelga nacional indefinida de trabajadores universitarios hasta que haya una respuesta para nuestras exigencias”.

