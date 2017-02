Fedecámaras: Empresariado del país está en una fuerte crisis económica Carlos Larrazabal, primer vicepresidente de la Fedecámaras, aseguró este martes que la fuerte crisis económica que se vive en el país también ha afectado al empresariado en general. “El empresariado en general está como el país: en una fuerte crisis económica. Acabamos de terminar un año con la mayor caída en la historia venezolana. Las fuentes vinculadas con la banca indican caídas que puedan estar entre un 12 % y 18 % de Producto Interno Bruto”, dijo Larrazabal durante una entrevista en el Circuito Éxitos. Indicó que en el país “tenemos un grave problema: la inamovilidad rígida que ha mantenido el gobierno por los últimos años. Eso lo que ha hecho es poner mucho más costoso salir de cualquier personal cuando la empresa está en situación crítica”. Explicó que “en tiempos normales, se podía reducir la nómina en un 5 % o 10 %, podías salvar a la compañía y garantizar el empleo del 90 % de las personas; hoy en día es casi un proceso imposible donde si lo haces tienes que pagar unas bonificaciones inmensas y en vez de reducir el 10 % la nómina pones en riesgo a la empresa en su totalidad porque si no hay flujo de caja para pagar, cómo se hace”. “En ninguna parte del mundo los aumentos y los controles han solventado el tema de la inflación, la solución de esto está en manos del gobierno, en las políticas macro económicas y monetarias que tiene que elaborar (…) la única manera de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores es que puedas acabar con la inflación”, concluyó

