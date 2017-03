Federación De Colegios De Abogados De La República Piden Derogación Del Decreto 2718 BRIGITTE GERDEL San Carlos.- La Federación de Colegios de Abogados de la República realizó un encuentro en la sede del Colegio de Abogados del estado Carabobo, con representantes de todos los estados del país en consejo superior extraordinario, para fijar posición ante el decreto No. 2718 realizado por el presidente Nicolás Maduro. (“El Decreto 2718 del Presidente de la República, del 7-2-2017, en el marco de “la construcción del socialismo” y “la refundación de la patria venezolana”, ha creado la “Misión Justicia Socialista”. En otras palabras -sin lugar a dudas- se ha decretado oficialmente lo que ya el TSJ ha sentenciado una y otra vez: “la justicia revolucionaria”, al margen del derecho y por ello, precisamente, al margen de la justicia.”) Roberto Andery, responsable del gremio de abogados por el estado Cojedes, y de la federación, señaló que el pasado 24 de febrero, los delegados de todo el país asistieron a este encuentro, donde aseguraron que dicho decreto es inconstitucional al hacer referencia a: “con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”. Explicó que el consejo manifestó que esta afirmación es violatoria y contraria al contenido de los artículos 2 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establecen que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social de derecho y de justicia, pero además las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Por ello, la Federación de Colegios de Abogados, el Instituto de Previsión Social del Abogado y los Colegios de Abogados presentes, aseguran que el mencionado decreto constituye una inconstitucional e inadmisible discriminación en relación al resto de las universidades públicas y privadas del país, así como al personal académico y los egresados de otras casas de estudio, obviando el prestigio académico y reconocimiento histórico nacional e internacional de las universidades públicas y de gestión privada existentes en Venezuela. Andery indicó que los abogados venezolanos exhortan a los poderes públicos, demás autoridades y sociedad en general en acatamiento de los artículos 333 y 350 de la Constitución, a restituir la inmediata vigencia de las normas del contrato social y a la desobediencia del referido decreto por contrariar los valores, principios y garantías democráticos y menoscabar los derechos humanos. “Rechazamos de manera categórica por inconstitucional, ilegal, inmoral y no ético el menosprecio, írrito, mendaz e infundado decreto lleva a cabo el presidente Nicolás Maduro a la abogacía venezolana, por lo que instamos a que sea derogado de manera inmediata”, expresaron.

