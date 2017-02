Feo la Cruz (@Afeolacruz) : La MUD debe abrir sus puertas a la participación popular El responsable de Voluntad Popular en Carabobo, Alejandro Feo La Cruz, aseguró este martes que en el marco de la reestructuración que ha iniciado la Mesa de la Unidad Democrática es fundamental que se incorpore y de mayor protagonismo -y participación- a importantes sectores de la sociedad civil a fin de promover un debate amplio, incluyente y con la urgencia para definir las metas y las prioridades en distintos ámbitos de la vida nacional que nos permitan restituir el hilo constitucional. Feo la Cruz explicó que los partidos políticos son una expresión de la voluntad popular y que la dirigencia, aunque es decisiva, está supeditada a los intereses del pueblo llano y la sociedad civil. Aseguró que debe existir una coordinación perfecta entre los dirigentes y las bases sociales. “La Mesa de la Unidad debe abrir sus puertas a la participación popular, tiene que ser un instrumento para el cambio político y la sociedad civil debe estar al frente de esta importante lucha”, expresó. Precisó que es importante articular un amplio bloque de movimientos sociales autónomos que -a partir de su propia perspectiva y desde sus espacios naturales de acción- promueva activamente la agenda política para el cambio urgente. En este sentido señaló que corresponde a la Unidad democrática convocar a los ciudadanos de todo el país a organizarse en Asambleas de ciudadanos y en grandes manifestaciones a favor del cumplimiento de la Constitución. “Todos los días en las asambleas que realizamos en Carabobo nos llenamos de ideas fundamentales para la lucha, de gente que tiene un combate diario contra sus problemas domésticos. El pueblo tiene ideas que aportar, los gremios tienen cosas que decir, la juventud tiene un grito de Libertad que debe ser puntero de nuestra lucha pacífica”. El también alcalde de Naguanagua señaló que más del 80% de los venezolanos aspiran un mejor país, pero necesitan una plataforma para empoderarse de sus derechos políticos. “La MUD ha sido decisiva en esta lucha. Por eso hoy necesita que la mayoría del pueblo esté al frente de la responsabilidad histórica de recuperar la democracia”, dijo. Detalló que la fuerza de la Unidad no es otra que la de los ciudadanos libres, por lo que no hay que temer al liderazgo popular. “Un partido es lo que sea su base y un líder es un resultado de esa aspiración popular. Vamos entonces a que los venezolanos nos dirijan. Somos demócratas y somos pueblo. Nuestro líder es el pueblo”.

