Feo La Cruz (@AFeoLaCruz) respalda a @LuisFlorido y su gira ‘Venezolanos sin Pasaporte’ El responsable regional de Voluntad Popular (VP) en Carabobo, Alejandro Feo La Cruz, manifestó su total respaldo a la gira nacional “Venezolanos sin Pasaporte”, que inició este domingo en Carabobo y Aragua, el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido. Nota de Prensa “Nos honra que Carabobo sea el estado que inicie esta gira nacional del diputado Luis Florido, quien tiene más de 21 días sin pasaporte, ilegalmente anulado por el régimen. Esta gira denunciará ante la comunidad internacional las condiciones de miseria y crisis que vive todo el país, así como la falta de derechos civiles y constitucionales (…) si nuestros diputados no pueden ir al exterior a desenmascarar a un gobierno autoritario, que hable entonces el interior del país”, dijo el dirigente regional de la tolda naranja. Feo La Cruz refirió que el escenario político que se plantea actualmente en Venezuela, legitima como nunca la presión pacífica en la calle y la realización de un referéndum popular que “mida el rotundo rechazo del pueblo hacia el Gobierno de Nicolás Maduro”. El también alcalde de Naguanagua indicó que la tolda naranja en la entidad carabobeña está lista para la recolección de firmas de su militancia y así relegitimarse ante el Poder Electoral. “Nuestros equipos están listos y organizados para iniciar este trámite y continuar con nuestra plataforma de lucha pacífica y democrática pero decidida”. El diputado de la AN, Luis Florido, informó desde Carabobo que esta gira nacional busca denunciar ante el mundo la supresión sistemática de las libertades políticas, civiles y constitucionales en el país, así como la profunda crisis humanitaria que vive Venezuela. “El llamado desde Carabobo es a reconquistar todos los derechos de todos los venezolanos. Hoy están más vigentes que nunca las palabras de Leopoldo López: Hay que buscar una salida a este desastre que vivimos los venezolanos”, dijo. Además, se trata de un acto de solidaridad y protesta por los más de tres millones de venezolanos que no poseen pasaporte víctimas del abuso de poder, burocracia y sobre todo la corrupción. El también dirigente nacional del partido naranja anunció que la gira es, a su vez, parte de la planificación nacional de esa organización para afinar detalles y prepararse para recolectar las firmas necesarias, para su legalización ante el CNE como partido nacional. Aunque catalogó el proceso de recenso como ilegal, destacó que irán a la validación, “porque Voluntad Popular es un partido que nació para luchar, para cambiar lo que el gobierno de Nicolás Maduro representa”.

