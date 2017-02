Feo La Cruz: En las condiciones que sea ganaremos todas las Gobernaciones y Alcaldías El responsable en Carabobo de Voluntad Popular (VP), Alejandro Feo La Cruz, aseveró, ante los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) de “interrumpir” la convocatoria a elecciones regionales, que “en las condiciones que sea, y cuándo y cómo las pongan, le vamos a meter una paliza electoral en las 23 Gobernaciones y más de 300 Alcaldías”. Nota de prensa La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’ Amelio señaló durante una entrevista radial que “en este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales), hasta tanto el proceso de renovación no concluya”. Feo la Cruz denunció que realmente lo que buscaría el CNE es anunciar en una misma fecha las convocatorias regionales y municipales para ver si recuperan apoyo electoral y tratar de enredar operativamente a la oposición. “El Gobierno solo quiere correr la arruga a ver si retrasando las elecciones logran ganar aunque sea par de Gobernaciones y Alcaldías, pero la mala noticia para ellos es que la inmensa mayoría de los venezolanos están claros en que ha sido este gobierno el causante de tanta miseria, violencia y corrupción. Como quieran ponerla le vamos a ganar por paliza”, dijo el también alcalde de Naguanagua. Feo La Cruz alertó que el Gobierno Nacional viola la Constitución y trata de adaptar los cronogramas electorales a su conveniencia para tratar de desmoralizar a los factores democráticos, sin embargo, señaló que la respuesta debe ser la organización, la lucha pacífica y la voluntad de generar un cambio de gobierno de manera urgente. “Los desesperados son ellos. El gobierno sabe que electoralmente está perdido, por eso trata de robarnos el derecho al voto”. Explicó que los periodos de gobierno entre las Alcaldías y las Gobernaciones son distintos constitucionalmente, por lo que amerita una convocatoria en fechas diferentes, a la par de instar a los ciudadanos a estar alertas a lo que suceda en el CNE y exigir cívicamente el derecho al sufragio. “No hay que olvidar que el argumento del año pasado fue la activación del referéndum. Este año pretenden usar la renovación como escudo ante su inevitable derrota”.

