Fernando Marcano: William Contreras es quien le roba el pan a los venezolanos Fernando Marcano, Coordinador Juvenil Nacional de Vente Venezuela, denuncio la pretensión del régimen de Nicolás Maduro en querer culpar a la tolda política de las colas por comida y la grave crisis humanitaria que vive el país actualmente, según declaraciones dadas por William Contreras presidente de SUNDDE, emitidas el pasado jueves. Marcano asegura que hoy Venezuela es dirigida por un NarcoEstado que solo busca aferrarse al poder, criminalizando a los partidos de oposición a través de falsas acusaciones que solo reflejan el desespero de un sistema político, que llega a su inminente fin. “Contreras es el único responsable de robarles el pan y la comida a los venezolanos. Desde Vente Venezuela no somos los culpables de la profunda crisis humanitaria, mucho menos de las largas colas en cada rincón del país; hoy consecuencia de un modelo fracasado que ha impuesto expropiaciones, controles a la economía y repartición del populismo desde el Estado” declaro el coordinador. Así mismo enfatizo que el “Plan 700” desarrollado por el régimen solo busca limitar el acceso de los venezolanos al pan y seguir con el proceso de asfixia a la empresa privada, la cual a su juicio ha sido golpeada por más de 18 años, por un gobierno represor contra los sectores productivos del país. “Asfixiar a la empresa privada parece ser el fetiche del señor Willian Contreras, superintendente del hambre y la miseria de la dictadura socialista. Todos los controles de precios, han derivado en la desaparición de los rubros y la creación de mercados paralelos, que se traducen en mafias contra la calidad de vida y el poder adquisitivo de los ciudadanos”. Por su parte Marcano, hizo un llamado a los venezolanos a reconocer al sector privado como el único garante de servicios de calidad y eficiencia. “Que nadie se engañe, es la empresa privada la que hoy está alimentando al país. El peor enemigo de estos socialistas es el emprendimiento, el trabajo productivo y las ganas de superación de los venezolanos”. El líder de Vente Venezuela finalizo, asegurando que mantendrán su agenda de lucha contra el hambre y los controles de la dictadura, sin hacer caso a la amenazas vacías que desde el gobierno hagan. “La única cola que haremos desde el “Partido de la libertad” es la que hagamos frente a la SUNDDE exigiendo la renuncia de los responsables del hambre”. Nota de prensa

