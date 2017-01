Final 2016-2017: Duelo de histórico pájaros Cardenales de Lara concretó la barrida luego de perder el primero de la serie y venció a Tiburones de La Guaira 2-1 en el Parque de la Ciudad Universitaria para apuntarse a la final de la 2016-2017. Los pájaros rojos picaron adelante en el segundo episodio con hit de Luis Nuñez que impulsaba al cubano Rangel Ravelo. La Guaira empató en el quinto episodio con hit de Heiker Meneses. El pitcher ganador fue Ángel Calero (1-0), en tanto que la derrota se la apuntó Luke Irvine (0-1), y el juego salvado se lo acreditó el cubano Hassan Pena (3). Cardenales vuelve a una final del béisbol venezolano tras cuatro años cuando cayeron en cuatro juegos ante el Magallanes y buscarán un título que les es esquivo desde hace 16 años, en la temporada 2000-2001. Con arepas incluidas Águilas regresa a la final de la LVBP después de 16 años Las Águilas del Zulia blanqueron por la mínima a Caribes de Anzoátegui en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo para sumar la cuarta victoria de la serie semifinal y regresar a la instancia decisiva del béisbol venezolano luego de 16 años de ausencia. La única carrera del partido llegó en el segundo inning, cuando José Pirela abrió el episodio con doble y terminó pisando el home tras hit de Jordany Valdespin. Caribes no tuvo oportunidad ante una brillante actuación del abridor Carlos Hernández (3-0) que laboró 7.0 innings completos y dejo en manos de Édgar Alfonzo, Rómulo Sánchez y Silvino Bracho la responsabilidad de cerrar la historia. Con tres victorias seguidas los del mánager del año, Lipso Nava, sellaron su llegada a la final de la LVBP. Los zulianos produjeron las mismas 13 carreras que la tribu pero supieron repartirlas en varias fechas para besar la gloria. La celebración de la fanaticada zuliana hizo vibrar Maracaibo como hace más de década y media no ocurría. Aunque falte concretar el título, las Águilas han logrado resarcirse con sus seguidores luego de varias temporadas con malos resultados en enero luego de llegar como favoritos para alzar el título. El dato Cardenales de Lara y Águilas del Zulia se apuntaron a la final de la LVBP para protagonizar una serie que no ocurría desde la campaña 83-84, cuando en cinco juegos los rapaces dieron cuenta de los pajáros rojos para obtener el primer título de su historia.

