FMI no ve evidencias sólidas de que se avecine una guerra cambiaría El Fondo Monetario Internacional no ve evidencias sólidas de que se avecinen guerras cambiarias, pero le gustaría que el Grupo de las 20 Principales Economías reafirmen su compromiso con el comercio libre y justo este año, dijo el jueves el portavoz del FMI, Gerry Rice. Nota de Prensa “No veo evidencias de decisiones de política sólidas realizadas que nos lleven a sugerir que nos encaminamos a guerras cambiarias. De modo que creo que eso sería prematuro”, comentó Rice en respuesta a una pregunta en una conferencia de prensa regular. La retórica confrontacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre comercio y sugerencias de que el dólar está sobrevalorado han complicado los esfuerzos de cooperación económica global. Previamente, Reuters informó que el anfitrión del G-20, Alemania, pretende presionar al grupo para reafirmar su compromiso con la promoción del libre comercio, a resistirse a las guerras cambiarias y a combatir el cambio climático cuando ministros de Finanzas e integrantes de bancos centrales se reúnan en marzo en Baden-Baden. Al ser consultado si el FMI respaldaría esos esfuerzos en el G-20, Rice afirmó que el comercio libre y justo eran “principios” del FMI.

