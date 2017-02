Francisco Abreu: CNE limita derecho de participación en proceso de legalización de partidos Francisco Abreu Coordinador del partido político CAMINA en Carabobo, aseguro que es casi imposible cumplir el tiempo de 7 horas diarias, que necesitará cada organización política para el proceso de legalización en un mínimo de 12 estados del país, que arranca este 4 de marzo. Nota de prensa “Sabemos que el CNE limita el derecho de participación en proceso de legalización de partidos, debido a quecuenta con una plataforma tecnológica mayor, y decidió colocar sólo 390 puntos para la recolección y estos insuficientes, por lo tanto se requieren muchos más para que se pueda agilizar esta recolección. Las organizaciones con fines políticos deben alcanzar el 0,5% de las manifestaciones de voluntad del padrón electoral, vigente para la elección parlamentaria de 2015, en 12 estados como mínimo para poder legalizarse ante el Consejo Nacional Electoral”, explicó. Además, indicó que durante el proceso de renovación, las organizaciones estarán divididas en grupos de seis y estas agrupaciones tendrán solo 14 horas para cumplir con lo que exige el CNE, es decir, los partidos que deben legalizarse por bloque sumarían 138.726 militantes en las 12 entidades como (Amazonas, Delta Amacuro, Apure, Barinas, Cojedes, Vargas, Yaracuy, Portuguesa, Guárico, Mérida, Nueva Esparta y Trujillo). En este sentido, expresó que no entienden el comportamiento que tiene el Consejo Nacional Electoral, puesto que lo que lo único que debieron tener agendado en este año, era publicar el cronograma de las elecciones Regionales, que aún continúan retrasadas, para luego dar paso a las municipales, por lo que quedó evidenciado una vez más que sus intereses inclinan por una posición política. “Nuestro llamado es a los rectores del CNE, a que rectifiquen y escuchen las peticiones de los partidos políticos, porque aunque la organización CAMINA no necesita legalizarse en este proceso, puesto a que cumplió con las condiciones que emitió el ente rector, no va a dejar pasar por alto esta situación, debido a que como tolda política entiende y está a la orden de las demás organizaciones que necesiten apoyo en este venidero proceso”, finalizó.

