Francisco Cardiel: Acuerdo comercial fronterizo con Brasil sirve para mejorar la escasez de alimentos El diputado regional Francisco Cardiel, secretario general de Proyecto Venezuela en el estado Bolívar, informó que un acuerdo parlamentario de entendimiento ante el Consejo Legislativo del estado Bolívar, para mejorar el flujo de alimentos provenientes de Brasil, por el estado del vecino Roraima, contribuirá a disminuir la escasez de alimentos y medicinas. Nota de prensa El planteamiento según Cardiel es para mejorar la situación de alimentación en el estado Bolívar y el país, con transporte, seguridad, y el mejoramiento de la vialidad, que incluye el intercambio de productos de la agricultura del estado Bolívar, con productos provenientes del norte del estado vecino. Cardiel dijo que esta previsto un encuentro entre los gobernadores del estado Bolívar, y de Roraima por Brasil, para supervisar la cooperación internacional entre ambos entes regionales , para llegar a un entendimientos beneficioso para los habitantes , gracias a la cercanía de Boa Vista y Manaos, y la existencia de vías terrestres para el transporte. “En Brasil requieren mucho de los productos que se producen en el estado Bolívar, además de los agrícolas, el hierro, el aluminio, y otros minerales, como tambien productos terminados como la cabilla, el cemento, piedra , asfalto, aluminio entre otros insumos para la construcción”, dijo Cardiel. El dirigente de Proyecto Venezuela, y diputado regional, agregó que con la presencia de todos los factores que integran las economías de ambos estados fronterizos, se requiere de acuerdos bilaterales transparentes para la comercialización y no acaparamiento de productos como los alimentos, medicinas, y los que mas escasean en el estado Bolívar y en el país, que será presentado ante las autoridades regionales brasileñas, por sus colegas diputados, agregó. Como integrante de la comisión de minas del CLEB, están muy pendientes de los acuerdos y tratados que se realicen, aportando ideas y conocimientos, con técnicos que conocen de comercio exterior dispuestos a ayudar y beneficiar a los habitantes de los municipios del sur del estado Bolívar. Para finalizar el diputado regional habló de la necesidad de la reparación de las vías y su debido acondicionamiento, incluyendo la atención a la población indígena y las distintas etnias, que están sufriendo por la escasez de medicamentos y la escasez de alimentos, concluyó.

