Francisco Sucre: Rangel Gómez le volvió a mentir a los bolivarenses El diputado a la Asamblea Nacional del estado Bolívar por Voluntad Popular, Francisco Sucre, criticó la presentación de la Memoria y Cuenta 2016 del gobernador Francisco Rangel Gómez, por considerar que la misma “estuvo llena de mentiras y no reflejaba la verdadera realidad de los bolivarenses”. Nota de Prensa Para Sucre, el mandatario regional lo que presentó fue un monólogo sobre “su ineficiencia” y un resumen de las mismas obras que anuncia cada año. “Rangel Gómez parece desconocer el estado que gobierna. En su discurso ante el consejo legislativo lo que hizo fue un resumen de sus 12 años de gestión, pero no se presentaron obras concretas realizadas en 2016, porque como todos sabemos lo que hay son elefantes rojos en cada proyecto que ha iniciado”, sostuvo. El legislador recordó que el estado está sumido en la inseguridad, la anarquía se ha apoderado de los pueblos del sur, se ha acrecentado la escasez de productos de primera necesidad y las fallas en los servicios públicos forman parte del acontecer diario de los ciudadanos. Por eso, cuestionó firmemente que el gobernador no hiciera hincapié en temas como estos. “Desde Voluntad Popular raspamos por 12 años consecutivos el trabajo de Rangel Gómez. Aunque maquille su gestión, todos los bolivarenses sabemos que lo que dijo el gobernador es una mentira más de las que nos tiene acostumbrados”, detalló. El parlamentario también negó que en Bolívar se haya priorizado la inversión social como dijo el gerente regional durante su mensaje anual. “Queremos que Rangel detalle donde están estos recursos invertidos. Queremos saber a dónde se destina la producción de las empresas que dependen de la gobernación, porque para nadie es un secreto que esta se está exportando. También queremos saber qué pasó con los comerciantes afectados por los saqueos, quién le respondió a los familiares de los fallecidos en la masacre de Tumeremo y muchos otros casos de los que Rangel se hizo el loco durante su desmemoria y cuenta 2016”, acotó.

