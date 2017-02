Freddy Bernal (@FreddyBernal) promete “MexiClap” para 20 millones de personas El coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal prometió este miércoles en un contacto telefónico con el canal del Estado entregar el beneficio a al menos 20 millones de personas para mediados de año. “Este año tenemos 27 mil Clap y la meta es saltar a 4 millones de combos… Sumando los 5 millones atendidos en diciembre, llevaríamos 11 millones y esperamos alcanzar los 20 millones a mediados de año”, dijo al referirse a los bautizados por esta casa, “MexiClap“. Manifestó que para lograr la supuesta meta que dijo, compromete el 50% de la producción nacional, se requerirá una movilización de 3.600 gandolas, 10 mil camiones y 60 mil personas.

You must log in to post a comment.