Freddy Guevara ( @FreddyGuevaraC ): El 23 de enero vamos al CNE El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, recalcó que el 23 de enero irán a el Consejo Nacional Electoral (CNE) para “exigirle a este ente que realicé las elecciones generales “. “Es necesario que el CNE le brinde al pueblo venezolano una repuesta en cuanto a las elecciones generales para que se cumpla lo que establece las leyes venezolanas. Vamos a ejercer toda la presión que sea necesaria”, dijo en declaraciones a Unión Radio. Organización de Estados Americanos(OEA) en Venezuela , Guevara destacó que el diputado Gilber Caro “sigue incomunicado y ninguno de sus familiares lo ha visto por eso varios diputados seguiremos ejerciendo presión en el estado Carabobo”.

