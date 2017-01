Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC): Gobierno tiene montado un esquema para ilegalizar a Voluntad Popular Voluntad Popular (VP), partido venezolano fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, afirmó este lunes que el Gobierno pretende ilegalizar dicha organización y por ello su líder es “agredido”, “perseguido” e “incomodado” en prisión, reseñó EFE. “Aquí hay un esquema montado para perseguir e ilegalizar a Voluntad Popular, yo no tengo ningún tipo de duda de que este Gobierno está buscando ilegalizarnos”, afirmó el coordinador nacional de VP, Freddy Guevara, durante una entrevista con el canal privado Venevisión. Guevara, también primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), aseguró que no son coincidencias las detenciones de varios dirigentes de VP en los últimos meses, incluido el diputado Gilber Caro, a quien aprehendieron la semana pasada portando un arma y explosivos, según el Gobierno. El opositor afirmó que el oficialismo “siembra” evidencias para inculpar a los dirigentes opositores y, en este sentido, citó los casos de Yon Goicoechea y del concejal José Vicente García, ambos presos en la actualidad y acusados desde el chavismo de planear actos violentos y de desestabilización. “Esta dictadura quiere dar un nuevo paso e ilegalizarnos (…) esto no es un problema de Voluntad Popular, de la Asamblea Nacional o de la oposición, es de todo aquel que piensa distinto (…) Tenemos que darle un parao a esto”, agregó. Por su parte, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, dijo la semana pasada que VP era una organización “violenta”, “terrorista” y “al margen de la Constitución” que, a su juicio, “se ha dedicado a cultivar de violencia y de actos terroristas las calles de Venezuela”. En noviembre pasado, Maduro también calificó de “terrorista” al partido de López, y advirtió a Guevara que puede ser despojado de su inmunidad parlamentaria e ir preso. Un alcalde de VP fue encarcelado en 2016 y otro se declaró “perseguido político”, mientras que algunos dirigentes de esta organización han optado por la “clandestinidad” y otros se han exiliado en otros países.

