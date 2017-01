Freddy Guevara: Gilber Caro está secuestrado El diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara exigió junto a otros parlametarios a que se le respeta la inmunidad parlamentaria y sea liberado lo antes posible. “Comisión de diputados estuvimos frente a la brigada 41. Ratificamos ante el mundo y vzla: Diputado Gilber Caro está secuestrado y desaparecido”, escribió en su cuenta de Twitter. Agregó que Caro está secuestrado en la Brigada 41, a cargo del Gral Magdaleno. “Le recordamos al Gral Magdaleno que la violacion a la inmunidad, el secuestro y denegar acceso a la justicia son delitos. Aquí y afuera”. Los parlamentarios se concentraron este miércoles en las adyacencias del Circulo Militar de Valencia, en Carabobo. Recodemos que el diputado Caro fue detendido el pasado 11 de enero por se presuntamente “terrorista” y poseer armar de guerra y material explosivo.

