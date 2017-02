@FreddyBernal: 1.500 inspectores presidenciales supervisarán distribución de CLAP Freddy Bernal, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), reiteró este miércoles que la misión alimenticia no es excluyente y que todos deberían recibirla. “Así una persona haya votado por el presidente Nicolás Maduro o en contra, debe recibir su Clap”, sostuvo. Informó que se que asignarán 1.500 inspectores presidenciales para evitar “desviaciones” durante la entrega de productos de primera de necesidad distribuidos por los CLAP. “Sabemos que hay funcionarios públicos, policías, guardias, y dirigentes que han incurrido en irregularidades con los Clap, estamos trabajando para terminar con las mafias. No se pueden desviar, ni jugar con la comida del pueblo”, aseveró. Ante las denuncias de que hay bolsas a diferentes precios que otras, Bernal explicó: “Hay dos tipos de combos, el de las regiones que va desde 8.000 a 12.000 bolívares. Le pedimos a los gobernadores y alcaldes que informen cada semana que productos tiene la bolsa y cual es el precio, para que la población no se confunda, evitando las especulaciones”. Agregó que la caja de alimentos tiene un costo de 10.000 bolívares y que el precio no variará hasta que se revisen las líneas de costo y producción. “La caja cuesta 10 mil bolívares, nadie puede abrir esa caja y el flete de envío lo asume el estado. El precio no puede ser alterado hasta que sea por parte de las autoridades”, aseveró.

You must log in to post a comment.