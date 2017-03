@FreddyGuevaraC: no le pondremos en bandeja de plata nuestra tarjeta y nuestro sentimiento a la dictadura de Nicolás Maduro

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, informó que a pesar de las condiciones injustas, ilegales y inconstitucionales, la tolda naranja participará en el proceso de validación de partidos políticos impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro que busca a través de este proceso ilegalizar a los partidos políticos. Es por ello que convocó al pueblo venezolano a respaldar al partido este 11 y 12 de marzo.

“Desde Voluntad Popular hacemos un llamado, no es solo a defender a un partido sino a la lucha por #LaMejorVzla. Si usted respalda la batalla que están dando Leopoldo López y todos nuestros presos políticos contra la dictadura, si usted respalda el sacrificio que hacemos desde Voluntad Popular y si usted le quiere sacar la piedra a Nicolás Maduro, salga a firmar este 11 y 12 de marzo por Voluntad Popular y dele en la madre a esta dictadura. Necesitamos el apoyo de todos los venezolanos para seguir enfrentando a este régimen corrupto, antidemocrático, ineficiente y represor”.

Explicó que luego de un debate entre el Encuentro Federal de Activistas (EFA) y los demás partidos de la Unidad Democrática, decidieron tomar el camino que le dificulte las cosas al régimen. “Nosotros no le pondremos en bandeja de plata nuestra tarjeta electoral ni nuestro sentimiento. Sabemos que son condiciones injustas, pero Voluntad Popular es un partido que se caracteriza por asumir riesgos. Estamos dispuestos a enfrentar a la dictadura en cualquier terreno”.

A juicio del parlamentario, el proceso de legitimación de partidos le planteó a la alianza de partidos opositores dos alternativas: No ir, en señal de rechazo y rebeldía ante las condiciones injustas o ir y enfrentarse a las injusticias. “El gobierno también busca dividir a la oposición; por eso, desde Voluntad Popular respetamos la decisión de todos los partidos. Por encima de todo, nuestro objetivo es enfrentar juntos a este régimen”.

Precisó que el gobierno tiene dos opciones, aceptar que Voluntad Popular es el partido de liderazgo y respaldado por la mayoría de los venezolanos o explicarle al mundo cómo es que la organización política no pudo llegar a la meta de 23 mil firmas. “Nicolás Maduro, si usted quiere sacarnos del juego, póngase los pantalones y échele bolas. En nuestra primera elección sacamos 700 mil votos, tenemos la mayor cantidad de alcaldes de la oposición y somos la tercera fuerza política en la Asamblea Nacional. Si quiere ilegalizarnos, hágalo, pero no espere que nos rindamos y se la pongamos en bandeja de plata. Sabemos que si lo hacen habrán sumado a su lista de dictadura el trofeo que les falta”.

Guevara precisó que Voluntad Popular asumirá la misma condición del líder opositor y preso de conciencia, Leopoldo López, en el año 2014. “Leopoldo López decidió enfrentar a esta dictadura y también ir a un proceso con condiciones injustas. Él pudo haberse ido del país o a una Embajada, pero decidió enfrentar a la dictadura. El mundo no supiera que esto es una dictadura si Leopoldo López no enfrenta y muestra al monstruo por desde dentro”.

Aseguró que el proceso impuesto por el órgano electoral, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tiene como objetivo sacar del juego democrático a los partidos políticos que no le sean cómodos a la dictadura. Asimismo, denunció las pretensiones de Nicolás Maduro y Tareck El Aissami de ilegalizar a Voluntad Popular. “La semana pasada denunciamos el plan siembra. A eso le sumamos el hecho de que los voceros del gobierno hablan de Voluntad Popular como si fuera una especie de ISIS venezolana, estamos convencidos de que buscan sacar del juego a nuestro partido porque decimos la verdad. La dictadura se quiere hacer una oposición a su medida”.

El coordinador político nacional encargado, diputado Juan Andrés Mejía, aseguró que Voluntad Popular cuenta con la organización, la fuerza y la disposición para lograr legitimarse como partido de oposición. “Este 11 y 12 de marzo nos desplegaremos por toda Venezuela para demostrarle a este gobierno que no nos rendimos ni daremos nuestro brazo a torcer. Activistas, concejales, diputados, alcaldes y dirigentes estarán desplegados en todos los puntos a nivel nacional. Estamos convencidos de que tenemos la gente y la fuerza para lograrlo”.

Mejía criticó el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no haya tenido una campaña de organización ni información para los venezolanos. En este sentido, explicó que el único requisito necesario es la cedula laminada y estar inscrito en el CNE. “Los puntos de validaciones están en todos los municipios de Venezuela, en todas las plazas Bolívar debe haber al menos uno. Al llegar al punto usted muestra la cédula de identidad y decide por Voluntad Popular Activistas (VPA), le solicita al operador que le muestre la máquina y verifica que esté seleccionada su opción, luego coloca su firma y su huella. Los venezolanos deben elegir solo un partido político”.

Denunció una serie de irregularidades que estuvieron presentes durante el proceso de validación del partido Alianza Bravo Pueblo, que se llevó a cabo este fin de semana. “Este fin la jornada tuvo irregularidades. Las credenciales para los testigos de las mesas no fueron entregadas. El caso de Nueva Esparta, las credenciales no llegaron a tiempo. Muchos puntos arrancaron con retraso, a las 9 am, y no tienen la logística necesaria para funcionar. Son incapaces de colocar un toldo para protegerse del sol o lluvia. La logística de la comida para los funcionarios del CNE o la Guardia Nacional tampoco funciona”.