Funcionarios del Saime alegan que Luis Florido tiene prohibición de salida del país Tras anularle el pasaporte al diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Política Exteriores, Luis Floridos, en días pasados, este lunes le prohibieron la salida del país, de una manera no oficial, en el que los funcionarios de inmigración alegaron que el sistema arrojaba que tenía prohibición de salida. A través de una transmisión por la red social Periscope, el parlamentario informó que volvieron a violar su inmunidad parlamentaria. “En sistema le sigue saliendo prohibición de salida del país”, dice el funcionario que lo acompaña. Del mismo modo, el funcionario del aeropuerto afirmó que por orden superior es que no pueden permitir la salida del país del diputado de la Asamblea Nacional. “Julio Velazco no me dejaste salir por orden de tu jefe, no se si de El Aissamil, de Reverol o de Maduro, pero ya tendrás que responder por las atribuciones como diputado. Hice mi cola como todo el mundo, pero sin duda es una violación más de mis derechos parlamentario”, dijo el diputado al salir de la oficina de inmigración. Igualmente, aseguró que el Gobierno con esto demuestra su talante antidemocrático. “Yo no se cual es el miedo que le tienen a un diputado que su única arma es la palabra (…) Lo que esta ocurriendo en Venezuela, es la violación diaria a los venezolanos”. Florido se disponía a salir del país para acudir a una invitación hecha por el Congreso de Perú para asistir próximas horas.

