Fundasiba realizará II Congreso Nacional del Trastorno del Espectro Autista A propósito de celebrase el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, la Fundación Autismo sin Barreras (Fundasiba), de San Carlos, realizará como antesala el II Congreso Nacional del Trastorno del Espectro Autista, denominado “Conociendo el Autismo un Estilo Cognitivo Diferente”, el próximo 11 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Asimismo, se darán a conocer las estrategias y adaptaciones psico-educativas para el desarrollo de las fortalezas de los niños, niñas y adolescentes, que tiene como finalidad brindar conocimientos actualizados y así seguir la lucha en la sensibilización de la población cojedeña. Además que las personas con esta discapacidad no sean discriminadas y excluidas tanto de la sociedad como de los diferentes colegios públicos y privados.

