@GabyArellanoVE: El régimen no resuelve los problemas pero si persigue a la disidencia La diputada de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Gaby Arellano, denunció que ya son ocho días de detención arbitraria del docente universitario, Santiago Guevara, por ser una voz disidente contra el régimen. “Son ya ocho días de la detención arbitraria de Santiago Guevara, un profesor universitario que engruesa la lista de presos políticos por sus artículos e ideas que disienten del régimen. Este profesor fue detenido ante una instancia militar. Nota de Prensa Arellano recordó que no es la primera vez que el régimen secuestra un civil y es juzgado por la jurisprudencia militar. “Este es el segundo caso que vemos en este año 2017 en el que civiles son llevados ante jurisprudencia militares, tal como el caso de Stacy Esclaona y el diputado Gilber Caro”. La dirigente nacional de Voluntad Popular se solidarizó con todo el sector universitario e indicó que para poder hacer valer los derechos de los venezolanos es necesaria la presión de calle organizada. “Como miembro de la coordinación de la Comisión de la Educación, Juventud y Deportes, levantamos la voz por este gremio que tiene un mimbro más tras las rejas. Este es un profesor reconocido por la universidad venezolana. Hoy, luego de acudir a una instancia militar por una citación, no salió del recinto porque la dictadura la secuestró. Cada preso político solo nos recalca la organización en las calles para hacer valer la Constitución”. La legisladora enfatizó que los presos políticos de este régimen no se limitan a un solo sector, ya que son más de 100 prisioneros de la dictadura. “Ya son 137 presos políticos de distintos sectores. Todos comparten una característica, levantaron su voz en contra del hambre y la miseria que encabeza Nicolás Maduro para Venezuela”. Arellano informó que propondrá al Parlamento una sesión en la que se discuta la persecución del régimen a la disidencia venezolana. “Hoy los universitarios, familiares y venezolanos alzan su voz de denuncia por esta nueva arremetida en contra de la casa que vence las sombras y que concentra la pluralidad de ideas. Como parlamentaria llevaremos una propuesta para una sesión del Parlamento donde discutamos cómo se agudiza la persecución porque la disidencia denuncia lo que vive el pueblo de Venezuela”.

