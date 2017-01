Galíndez (@AlbertoGalindez) desde Los Pocitos: Maduro, abandonó el cargo. Nicolás Maduro ratifica al no comparecer ante la AN a entregar su memoria y cuenta que abandonó la constitución y eso se traduce en abandono de sus responsabilidades constitucionales y en consecuencia de su cargo. Asi lo expresó Alberto Galíndez, en compañía de Lisset Oviedo y dirigentes de PJ en gira por el Municipio Pao al momento de entregar material deportivo a jóvenes del caserío Los Pocitos. No es justo afirmó Galíndez, que mientras se gasta esa millonada en armas el pueblo muere de mengua en los hospitales y en manos del hampa, además de aquí en Los Pocitos, área de Los Caribes, como en todo el Pao y en toda Venezuela nuestra Juventud no cuenta con el más elemental material deportivo y con todas las instalaciones abandonadas. Invito a Maduro y a la impostora de gobernadora que tiene Cojedes a que se den una vuelta por las piscinas de los juegos o por cualquier otra instalación de los juegos Juveniles Cojedes 2003 para que confirmen el estado de abandono en que se encuentran.



You must log in to post a comment.