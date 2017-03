Galíndez Felicita A VP E Invita Este 18 Y 19 De Marzo A Validar A Primero Justicia San Carlos.- Desde El Baúl saludamos y felicitamos a nuestros hermanos de Voluntad Popular por haber superado los obstáculos y alcanzar la validación del partido y convertirlo en movimiento político nacional”, dijo Alberto Galíndez en compañía de dirigentes y militantes de Primero Justicia en el municipio Girardot. – Ese es un logro muy importante para nuestra democracia. Ahora nos toca a Primero Justicia el 18 y 19 de marzo validar el partido y al mismo tiempo los sueños de un país que no se rinde, del país de nuestros abuelos, de nuestros padres, hermanos, hijos y nietos, en el que nacimos y si nos toca volver a nacer, aquí volveríamos a nacer. El 18 y 19 de marzo vamos a validar los sueños de esa talentosa juventud a la que el gobierno de Maduro le ha cerrado sus oportunidades y la ha empujado a emigrar, la cual estamos seguros que quiere volver. Galíndez insistió en que “con este proceso vamos a validar los sueños de un país que exige a gritos comida, medicinas, servicios y un destino mejor para todos por igual”.

