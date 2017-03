Girardot avanza en proceso de registro del Carnet de la Patria El Baúl, marzo 3.- Inició exitosamente en el municipio Girardot de Cojedes el Registro y entrega del Carnet de la Patria en las instalaciones del infocentro de la parroquia El Baúl, informó la Alcaldesa Bolivariana, Marilu Almarat, siguiendo lineamientos del Presidente Nicolás Maduro y la Gobernadora Margaud Godoy. La mandataria regional junto a la alcaldesa y los equipos de gobierno de ambas, hicieron acto de presencia conjuntamente con representantes de otros entes oficiales, quienes hicieron un recorrido por el centro de carnetización. Allí conversaron con el joven José Jiménez, coordinador del Frente Francisco de Miranda, quien expresó que el Partido Socialista Unido de Venezue4la, junto con los Claps, Comunas y demás Fuerzas Revolucionarias han estado activas y presentes en estas jornadas, así como el mismo pueblo que asiste masivamente. Durante este recorrido saludaron a jóvenes, adultos mayores, quienes estaban esperando para ser carnetizados. La mandataria al preguntarles la razón por la cual acudían al registro, obtenía como respuesta directa de la gente que se trata de una herramienta que servirá para unir y hacer un solo gobierno, a fin de atender mejor las necesidades de las familias venezolanas. El Carnet de la Patria es un instrumento que ayudará a fortalecer la atención social que se brinda al pueblo a través de las misiones y grandes misiones. Por ello, abarca a todos los sectores del país. Este operativo comenzó su primera jornada desde el jueves, siguiendo el viernes, hoy sábado y mañana Domingo.

