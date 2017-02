Gladys Gutiérrez dejaría la Presidencia del TSJ La actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys Gutiérrez, saldría de su cargo como la máxima encargada del Poder Judicial en el país, de acuerdo con fuentes relacionadas con el TSJ. La presidenta de la Sala Constitucional habría pedido desincorporarse del cargo que ostenta desde el 9 de diciembre 2010, fecha en que fue juramentada por la Asamblea Nacional, y que, constitucionalmente, debería tener hasta 2022. La partida de Gutiérrez confirmaría los rumores que existen desde noviembre de 2016 y de los que el periodista Nelson Bocaranda y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, hicieron eco en sus cuentas de Twitter. La presidenta del TSJ se va cuando termine año judicial. Va a puesto diplomático en Europa.Calixto Ortega queda en Sala Constitucional — Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) November 19, 2016

