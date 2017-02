GNB detuvo a sujeto que era buscado por autoridades San Carlos.- Un sujeto que era buscado por las autoridades policiales del estado Carabobo, fue aprehendido por funcionarios del Destacamento Nº 321 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el municipio Anzoátegui. En el punto de control fijo ubicado en la Troncal 005, a la altura de Apartadero, los castrenses detuvieron al hombre que fue identificado como José María Méndez Pérez, así lo informó el teniente coronel, Henry Jesús Sarcos González, comandante del D-321 de la GNB. Una vez que los centinelas verificaron la identidad del sujeto en cuestión, confirmaron que poseía una solicitud que data del 01 de diciembre del año 2005, sustentada en la subdelegación Mariara (Carabobo) del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc), debido a que presuntamente incurrió en uno de los delitos sancionados en el Código Penal. Este hecho motivo que los guardias presentaran a Méndez Pérez, ante el Ministerio Público del estado Cojedes. Es Valido mencionar que esta táctica militar fue ejecutada mediante un operativo de seguridad ciudadana, promover la Paz y tranquilidad a la colectividad.

You must log in to post a comment.