GNB detuvo sujeto por microtráfico de drogas Tinaquillo.- Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio Tinaquillo, aprehendieron a un sujeto por incurrir en el delito por posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así lo informó el Tcnel Flores Méndez Efrén de Jesús comandante del destacamento 322. Dio a conocer que el sujeto en cuestión identificado como Walter Armando Varona León fue detenido durante labores de patrullaje en el sector Caño de Indio del municipio Tinaquillo, los castrenses a través de diferentes procederes y tácticas obtuvieron como resultados del aprehendido. A Varona León le incautaron en el bolsillo derecho del pantalón, seis envoltorios que por su estado de presentación se presume que sea droga denominada Cocaína, con un total de 10 gramos y tres envoltorios de Crispy, para la cantidad de 5 gramos aproximadamente, quedando a la orden del Ministerio Público. Finalmente, destacó el comandante del destacamento 322, que siguiendo lineamientos del General de Brigada Frank Herbert Lynch Dávila, comandante de la GNB en la región, continuará realizando estos operativos dirigidos a prevenir, reprimir y minimizar las actividades violatorias al orden legal en el estado Cojedes.

