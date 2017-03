GNB Detuvo Sujeto Requerido Por La Justicia MIKARLA VILLEGAS San Carlos.- Efectivos adscritos al destacamento Nro. 321 del comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Nro. 32 Cojedes, encontrándose de servicio en elpunto de control móvil ubicado en la Blanca del municipio Rómulo Gallegos, practicaron la detención de un sujeto tras arrojar solicitud. El general de brigada Frank Herbert Lynch Dávilacomandante de zona GNB Nro. 32, informó, que durante la permanencia de los efectivos en el punto de control móvil, los castrenses procedieron hacer revisión respetiva de la documentación de los ciudadanos que circulan por el eje. Transcendió, que al momento de percatarse de la presencia de los centinela, un sujeto tuvo una conducta sospechosa, por lo que se le solicitó la cedula laminada para la verificación a través del Sistema de Análisis y Registro Policial del Estado Cojedes, siendo identificado comoRamón Moreno Estilito, quienresulto estar requerido por el Juzgado Primero de Control de la Circunscripción Judicial de San Carlos, por el delito de estafa. Finalmente, Lynch Dávilaseñaló, queeste tipo de accionar lo continuarán realizando en la zona, con la finalidad de disminuir el índice delictivo en la entidad llanera.

