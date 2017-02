GNB lanzó lacrimógenos a personas que protestaban en cola por azúcar La tarde de este martes se registraron largas colas en los alrededores del supermercado Yuan Lin en Mérida. Al parecer los ciudadanos protestaron luego de que les negaran la venta de azúcar. Ante las expresiones de descontento, los presentes denunciaron que los efectivos de la GNB arremetieron con gases lacrimógenos, situación que -se aseguraron- se pudo evitar si se organizaba la cola para solicitarles las cédulas de identidad sin dar garantía de que les venderían el producto. La ausencia de alimentos en los anaqueles de abastos y supermercados causa alarma en la población, muchos de estos se consiguen “machaqueados” o traídos desde Colombia a precios muy altos. La poca mercancía que reciben no alcanza ni siquiera para cubrir la demanda de familias que muchas veces hacen largas colas durante varias horas para intentar comprar al menos un kilo de harina precocida de maíz o cualquier otro producto para balancear la dieta familiar. La desnutrición en los más pequeños se evidencia sobre todo en planteles escolares, ya que las meriendas no están cubriendo las necesidades de los niños.

