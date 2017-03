Gobernador de Florida exigió la liberación inmediata de Leopoldo López Rick Scott, gobernador del estado de Florida de Estados Unidos, exhortó al gobierno venezolano a liberar inmediatamente a Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular y preso político. “Estamos con Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori. Venezuela tiene que actuar ya y liberarlo de inmediato”, escribió Scott en Twitter. Lilian Tintori agradeció al apoyo del funcionario estadounidense por “alzar su voz a favor de la lucha” y pedir la liberación de López. El líder opositor fue condenado a 13 años, 9 meses de prisión por su supuesta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos en febrero de 2014. Actualmente cumple su condena en la cárcel militar de Ramo Verde. Estamos con Leopoldo López y su esposa @liliantintori. Venezuela tiene que actuar ya y liberarlo de inmediato. https://t.co/7DjDl0rjg2 — Rick Scott (@FLGovScott) March 7, 2017

