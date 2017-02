Gobierno de Colombia y guerrilla del ELN abren diálogos de paz El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), la última guerrilla activa de ese país, abrieron el martes en Ecuador diálogos de paz para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo. AFP “La mesa de negociaciones entre el gobierno nacional de la república de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se instala en Ecuador”, dijo el representante de Quito, Juan Meriguet, al inaugurar las conversaciones con las que se busca la “paz completa” en Colombia, tras el acuerdo alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

You must log in to post a comment.