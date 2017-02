Gobierno de Trump se reunirá con diputados de la AN para abordar la crisis de Venezuela (Washington, EEUU. AP).- Tres diputados opositores venezolanos iniciaron el miércoles una visita de tres días a la capital estadounidenses durante la cual esperan actualizar al gobierno del presidente Donald Trump sobre la crisis política y económica que padece la nación sudamericana. El diputado Freddy Guevara, cabeza de la delegación, dijo a The Associated Press que durante sus reuniones planteará generar una estrategia de sanciones a funcionarios venezolanos corruptos o violadores de derechos humanos que “facilite una transición a la democracia”, pero “sin que se sientan acorralados y se atornillen definitivamente en el poder”. El gobierno del expresidente Barack Obama sancionó a siete funcionarios, pese a que congresistas de ambos partidos le insistieron para que aumentara la cantidad de sancionados. Guevara agregó que otra meta del viaje será plantear la necesidad de darle un nuevo enfoque al diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DISTINTO “No es retomar el diálogo como tal sino que tiene que ser un proceso de negociación distinto aprendiendo de los errores cometidos”, indicó refiriéndose a una mediación del Vaticano apoyada por Estados Unidos y Mercosur que no ha arrojado resultado alguno a casi un año de su instalación. Guevara dijo que además de reunirse con congresistas, planean conversar con el subsecretario de Estado Tom Shannon y con funcionarios del gobierno de Trump a los que rehusó identificar. “Está confirmada una reunión pero todavía no tengo claro si será oficial o no oficial”, precisó. La AP solicitó información a la Casa Blanca y a la embajada venezolana al respecto, pero no obtuvo respuesta inmediata. REACTIVAR LA PRESIÓN INTERNACIONAL El también vicepresidente del Congreso venezolano dijo que cuando se reúna el viernes junto a los diputados Armando Armas y José Gregorio Correa con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explorará maneras de reactivar la presión internacional a través de la Carta Democrática Interamericana, invocada por Almagro en mayo con la presentación de un informe crítico al gobierno de Maduro. Guevara indicó que también subrayarán lo que describió abusos del gobierno de Maduro contra la Asamblea Nacional, tales como haber impedido salir del país esta semana a los diputados opositores Luis Florido y Williams Dávila, ambos miembros de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. También acusó al gobierno de violentar la constitución al vulnerar la inmunidad parlamentaria del congresista Gilbert Caro, detenido desde el mes pasado y acusado de poseer arma de guerra y explosivos.

You must log in to post a comment.