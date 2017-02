Gobierno realizará anuncios en materia cambiaria en los próximos días Este viernes, el ministro para la Economía, Finanzas y Comercio, Ramón Lobo adelantó en una entrevista en Globovisión que en los próximos días se tiene previsto anuncios en materia cambiaria. “El Presidente a través del Consejo Nacional de Economía Productiva hará unos anuncios sobre el esquema cambiario cuando se decida tomar alguna medida en función de adecuarlo al escenario nacional y será el Presidente quien lleva esa vocería”, dijo. Aseguró además que en torno al Consejo Nacional de Economía Productiva se informará de algunos anuncios que estén de acuerdo con los motores y será el primer mandatario quien ofrecerá detalles cambiarios. Las declaraciones las ofreció Lobo a propósito de una reunión que sostuvo con integrantes de la Cámara de Empresarios del Eje Guarenas- Guatire.

