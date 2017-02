Guevara (@FreddyGuevaraC) a Maduro (@NicolasMaduro): Si no investiga caso de El Aissami, el traidor a la patria será usted El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara (Unidad) recordó al presidente de la República, Nicolás Maduro (que hasta hace poco estaba acusando a su persona y a otros parlamentarios de traición a la patria), que si no investiga el caso El Aissami, el traidor a la patria será él. “Si usted permite que un vicepresidente de la República acusado de narcotráfico esté a un paso de la presidencia de la República, el responsable de traición a la patria será usted”, dijo. Las declaraciones las ofreció Guevara mientras en el hemiciclo se discutía un acuerdo en el que se aprobó una Comisión Especial que investigará las acusaciones que realizó el Gobierno de Estados Unidos contra el actual vicepresidente de la República. Vale recordar que para el momento de la sesión, el presidente de la República, Nicolás Maduro se encontraba en una transmisión en cadena nacional de radio y televisión. Guevara además expresó que nadie puede estar feliz de que un funcionario de Gobierno esté acusado de narcotráfico y recordó que como funcionarios de la AN “tenemos el deber de avanzar en todas las investigaciones que sean necesarias para llegar a las conclusiones que quiere el pueblo”. Pidió a los oficialistas desligarse de tales acciones y colaborar con las investigaciones. “Una cosa es su debate político y otra cosa son acusaciones de narcotráfico”. Este martes la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una Comisión Especial de Alto Nivel para investigar las acusaciones que realizó el Gobierno de EEUU contra el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Así mismo la Comisión solicitará al Gobierno de EEUU las pruebas y evidencias necesarias para colaborar con el caso.

