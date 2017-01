Guevara ( @FreddyGuevaraC ): Es inconstitucional mensaje anual del presidente Maduro El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) Freddy Guevara, catalogó como inconstitucional que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentara este domingo su memoria y cuenta 2016 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “ellos (el Gobierno nacional) no respetan la constitución”. Agregó que para conseguir un cambio ” tenemos que ejercer presión (…) solo lo vamos a lograr con sacrificio y determinación” dijo durante una entrevista transmitida por Venevisión. Retó al Jefe de Estado y al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para que convoquen a un referendo consultivo y sea el pueblo quien decida el futuro de Venezuela “dejen la cobardía, consultemos y llamemos a un referendo” Responsabilizó al Gobierno nacional de la situación económica, política y social por la que está pasando el país. Denunció que el Gobierno nacional tiene un esquema montado contra el partido Voluntad Popular para perseguir a los integrantes de la colisión opositora. Guevara expresó que desde el parlamento de mayoría opositora “se plantea un cambio para el país”.

You must log in to post a comment.