Gustavo Coronel: El régimen chavista es una amenaza para toda la región, no solo para USA 1. El régimen chavista configura un narco-estado. Ministros, Generales, familiares del presidente destituido por la Asamblea Nacional, gobernadores y hombres “fuertes” están directamente involucrados en el narcotráfico. Un narco-estado es una amenaza para toda la región. 2. El régimen chavista es forajido. Está aliado con grupos terroristas, con narcotraficantes, con gobiernos igualmente forajidos en todo el planeta: Corea del Norte, Cuba, Siria, Hezbollah, FARC y otros. 3. El vice presidente del régimen, Tareck El Aissami, está indiciado de ayudar a terroristas árabes con documentos falsos y está bajo investigación en USA. 4. La atroz crisis humanitaria generada por el régimen obliga a miles de venezolanos a emigrar, lo cual representa un problema social y político significativo para otros estados de la región, sobre todo Colombia, Brasil y las islas de Curazao, Aruba y Bonaire. 5. El régimen chavista viola continuamente las disposiciones de la carta democrática interamericana y amenaza, por ello, la estabilidad política de la región. 6. El régimen chavista continúa ejerciendo una diplomacia de petróleo como arma, prostituyendo otros gobiernos de la región mediante la distribución de dinero y petróleo a fin de ganar adeptos para sus propósitos de mantenerse indefinidamente en el poder. Es un agente de prostitución política en la región. 7. El régimen chavista se niega a cumplir con sus compromisos financieros con otro países de la región. Por ello es el país de la región con más demandas internacionales en su contra. Es un régimen maula y corrupto. 8. El régimen chavista muestra un alto nivel de corrupción y ha integrado y hasta liderado por muchos años ya una organización de ladrones y criminales del más alto nivel, en la cual figuran o figuraban Lula da Silva, Dilma Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Ortega, los hermanos Castro, José Mujica, José M. Zelaya, Evo Morales y otros mafiosos menores. Esta organización internacional, brazo ejecutivo del Foro de San pablo, ha llevado a cabo crímenes políticos y financieros en sus países, promoviéndose los unos a los otros y financiándose sus campañas políticas, todo con el fin de perpetuarse en el poder. No se trata de que Venezuela sea una amenaza militar contra los estados Unidos. Las maniobras “militares” del régimen ilustran la mediocridad del contingente armado que posee esta gente. La amenaza viene por las vías arriba mencionadas. El régimen chavista de Venezuela es un quiste purulento en un organismo que debe extirparlo a fin de evitar que siga contaminando al resto de la región. Esa es la razón de la declaración de USA en torno a Venezuela. Y por eso es que Maduro la combate, porque sabe que es una acción de profilaxis política en la región. No está dirigida en contra del pueblo venezolano sino que apoya el deseo del pueblo venezolano de ver el quiste purulento eliminado.

