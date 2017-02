Hampón Hurtó Batería A Un Carro Y Fue Capturado Por PoliCojedes ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Un hampón cargó con la batería de un carro que se encontraba estacionado en pleno centro de San Carlos, por lo que mediante un operativo de seguridad, funcionarios de la Policía Estadal, lograron ponerle los ganchos. En horas de la tarde del miércoles, en la calle Libertad, entre Boyacá y Mariño de esta localidad, los agentes adscritos a la Brigada Ciclista de PoliCojedes, capturaron al presunto delincuente quien fue identificado como Juan Carlos Sarmiento Silva, de 38 años de edad, habitante del sector La Candelaria de Tinaquillo. Una vez que los uniformados recibieron la denuncia por parte del ciudadano de 41 años de edad, emprendieron la búsqueda del sujeto en cuestión. Luego que le colocaron los ganchos, lo presentaron ante la Fiscalía Décima del Ministerio Público de esta entidad, por estar presuntamente incurso en el delito de hurto. Como parte de las evidencias que le incautaron a Sarmiento Silva, se encuentra una batería para carro de la marca Duncan. Además le retuvieron una moto de la marca Bera, modelo BR-200, color azul, con la placa AC3U60D, la cual empleaba para cometer sus fechorías.

