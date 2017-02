Hampón que robó moto a hombre fue aprehendido por PoliCojede San Carlos.- A mano armada y bajo amenaza de muerte, un antisocial le robó la moto a un hombre, en plena vía pública del San Carlos, por lo que mediante un operativo de seguridad, los agentes de PoliCojedes, capturaron al presunto responsable del hecho delictivo. Alrededor de las 07:00 de la noche de este miércoles, los oficiales tras una intensa persecución que culminó en la avenida Rómulo Gallegos, a la altura de la Dirección Estadal de Salud, lograron capturar al supuesto delincuente, quien fue identificado como Kelvin Nojet López, 23 años de edad, según la información suministrada por fuentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes. Los uniformados detuvieron al sujeto en cuestión por estar presuntamente incurso en el delito establecido y penado en la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo. Lo presentaron ante el Ministerio Público y será el fiscal primero, el responsable de continuar las averiguaciones sobre el caso. Además en medio de la táctica policial, los uniformados le incautaron a López, una moto marca Empire, modelo Horse, color negro, con la placa AF9R30D, propiedad de la víctima.

You must log in to post a comment.