@HCapriles: Es imposible que se cubran necesidades con sueldos tan miserables “Es imposible que la gente cubra sus necesidades con sueldos tan miserables”, aseguró este miércoles el gobernador Henrique Capriles, al considerar que el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas) estimó que la Canasta Alimentaria Familiar de enero se ubicó en 621.106 bolívares. “¿Cómo hace un empleado que gane salario mínimo para poder cubrir el costo de la Canasta Alimentaria?”, se preguntó, al tiempo que indicó que un trabajador tendría que laborar un mes sólo para adquirir un paquete de pañales que cuesta 39.000 bolívares. “El salario básico y la pensión son 40.000 bolívares, porque el ticket de alimentación representa el 70 % de ingreso de un trabajador y nuestros pensionados no cobran el bono alimenticio, porque el gobierno rechazó la ley que se diseñó en la Asamblea para brindarles ese beneficio. Esa es la realidad que queremos cambiar a través de elecciones”. Rechazó que Maduro diga que está “kilúo”, mientras los venezolanos pasan hambre y hurgan en la basura para poder comer. “De acuerdo con un estudio social, la gente ha perdido hasta 9 kilos en peso. Por eso es que usted ve a la gente delgada que ni siquiera la reconoce, y no es porque está a dieta o comiendo más sano, no, sólo están graficando la situación de hambre”, aseguró. Por otra parte, señaló que el Gobierno de Miranda desplegará este año solo el operativo de seguridad en Carnaval. “No vamos a gastar como lo hacen otros (gobierno) en unos Carnavales cuando la gente está pasando hambre. Entre servir un plato de comida y repartir implementos playeros, me quedo con lo primero”, dijo.

