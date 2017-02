@Hcapriles : Gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar elecciones El gobernador Henrique Capriles aseveró que de acuerdo a las declaraciones de voceros del gobierno, “en Venezuela no habrá elecciones hasta que el gobierno pueda ganarlas”. Nota de prensa A su juicio, el escenario de victoria para el gobierno es prácticamente imposible, dado que todos los sondeos de opinión revelan que el 80% del país quiere cambio. “El gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar elecciones actualmente”. Dijo que los últimos escándalos sobre corrupción y narcotráfico han golpeado aún más la baja aceptación del gobierno ante la opinión pública. Por otra parte, celebró la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y aseguró que el reto que tiene enfrente la agrupación política “es construir una Unidad perfecta como la tuvimos en las elecciones parlamentarias, para que organice y aglutine a los venezolanos para forzar que haya elecciones en el país. La única ruta son las elecciones”. Capriles también señaló que la mayoría de los venezolanos cree en el voto y piensa que a través de él se logrará el cambio electoral, democrático, constitucional y pacífico, por lo que insistió en que el reto de la Unidad será “incorporar y articular”. Con respecto a las nuevas conversaciones del gobierno con el ex presidente Rodríguez Zapatero, confesó no tener “ninguna expectativa” de las mismas. “Son los mismos mediadores de siempre. Los mediadores nunca dijeron nada sobre el robo del revocatorio por ejemplo. Ya sabemos que el diálogo fue una gran estafa, ya que con este el gobierno solo quiso lavarse la cara”.

