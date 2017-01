@HCapriles lamentó que con un solo billete se pague una quincena Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, lamentó que con la entrada en circulación del nuevo cono monetario una quincena de sueldo mínimo equivale a un solo billete: el de 20.000 bolívares. “¡La dura realidad de la mayoría de nuestros trabajadores venezolanos! A eso llevaron el salario mínimo (…) Tenemos que seguir luchando para que todo cambie”, expresó Capriles hoy en una publicación en Instagram, a la que acompañó con una caricatura. El líder opositor señaló que todos los venezolanos tienen el poder para lograr el cambio: “Unidos todos somos más que esa cúpula corrupta y sus instituciones”. Capriles también invitó a la movilización nacional prevista para el próximo lunes 23 de enero, en defensa de la Constitución y los derechos que establece.

