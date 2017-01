@HCapriles: Todo lo que he logrado ha sido por el voto popular

Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, aseveró que está “curtido de sortear obstáculos”, esta afirmación la hizo con respecto al proceso que le sigue la Contraloría General de la República.

Capriles estuvo en un acto en Guarenas y ahí afirmó que era el único investigado en Venezuela y reiteró que el gobierno quiere inhabilitarlo.

“Sé muy bien lo que están tratando de cocinar: mi inhabilitación. Están abriendo el camino para allá. Estoy curtido de sortear obstáculos, persecución, he estado preso, nunca han podido conmigo”, expresó en declaraciones a su micro en la radio.

El dirigente opositor deliberó sobre los métodos utilizados por el gobierno y cuestionó que traten de sacarlo del poder así y no por medio del voto.

“¿Por qué no me sacan con votos?, ¿Por qué no hacen un revocatorio para sacarme de la Gobernación? Yo se los firmo, un político nunca le puede tener miedo al escrutinio popular… Todo lo que he logrado ha sido por el voto”, sostuvo.

También aseguró que seguirá en sus recorridos por el estado Miranda. Además le envió un mensaje a la Contraloría: “Seguiremos pidiendo donaciones”.

La Contraloría informó el jueves que inició una investigación sobre irregularidades en el manejo del presupuesto público por parte de Capriles y su equipo de gobierno, así como algunas donaciones supuestamente recibidas por la Gobernación, provenientes de una corporación internacional.

Con información de Unión Radio